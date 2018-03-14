Все новости Татарстан Россия

Культура

Нацмузей РТ подготовил программу для младшеклассников «Музейный следопыт»

14 марта 2018, 02:36

Программа стартует 17 марта в рамках культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника».
Число посетителей Нацмузея РТ в этом году может достигнуть миллиона
О животном мире Татарстана узнают посетители Нацмузея РТ в День охраны окружающей среды
Форма волонтеров Универсиады стала музейным экспонатом
Нацмузей РТ вручит премии турфирмам
В Нацмузее Татарстана соберутся музейщики со всей России

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Национальный музей Татарстана подготовил специальную интерактивную программу для учащихся младших классов «Музейный следопыт», сообщает пресс-служба музея.

Программа стартует 17 марта в рамках культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника».

Сотрудники музея расскажут детям много интересных и познавательных фактов об истории, традициях и культуре народов родного края. Кроме того, школьники обучатся приемам старинного ремесла.

Маленькие посетители музея смогут принять участие в развивающих музейных занятиях «Утка в руке и на поводке…», «Скрипичный ключ», «Первоклассное путешествие», а также в мастер-классах «Кот Казанский» и «Роспись по дереву».

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter