Выработка электроэнергии в РТ выросла почти на 16 процентов в феврале

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Выработка электроэнергии республиканскими электростанциями в феврале этого года увеличилась на 15,8 процента по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщает пресс-служба Регионального диспетчерского управления энергосистемы Республики Татарстан.

Основная доля увеличения выработки приходится на Казанскую ТЭЦ-2, Заинскую ГРЭС, Нижнекамскую ТЭЦ-1.Потребление электроэнергии в Республике Татарстан в феврале этого года выросло на 2,9 процента по сравнению с февралем 2017 года. Показатель увеличился в связи с ростом потребления предприятий химической промышленности и мелкомоторной нагрузки.

Потребление электроэнергии в РТ с января по февраль текущего года составило 5256,3 млн кВт•ч, что на 1,8 процента больше, чем годом ранее.