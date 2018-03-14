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Экономика и финансы

Выработка электроэнергии в РТ выросла почти на 16 процентов в феврале

14 марта 2018, 01:27

Потребление электроэнергии в Татарстане увеличилось на три процента.
Электростанции РТ выработали в мае 2017 года на 19,8 процента больше энергии, чем в мае 2016-го
Предприятия автомобильной и нефтяной промышленности РТ увеличили потребление электроэнергии
В 2016 году потребность Татарстана в электроэнергии увеличилась на 5 процентов

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Выработка электроэнергии республиканскими электростанциями в феврале этого года увеличилась на 15,8 процента по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщает пресс-служба Регионального диспетчерского управления энергосистемы Республики Татарстан.

Основная доля увеличения выработки приходится на Казанскую ТЭЦ-2, Заинскую ГРЭС, Нижнекамскую ТЭЦ-1.Потребление электроэнергии в Республике Татарстан в феврале этого года выросло на 2,9 процента по сравнению с февралем 2017 года. Показатель увеличился в связи с ростом потребления предприятий химической промышленности и мелкомоторной нагрузки.

Потребление электроэнергии в РТ с января по февраль текущего года составило 5256,3 млн кВт•ч, что на 1,8 процента больше, чем годом ранее.

 


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