Астрономы из КФУ создают систему навигации на Луне

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В создании российской системы навигации на Луне участвуют астрономы Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба КФУ.

Система будет основана на лазерных маяках, которые установят на спутнике Земли. Планируется, что первый такой маяк на Луну «РОСКОСМОС» доставит в 2019 году.

«Сотрудники нашей лаборатории выполняют работы по созданию системы координатно-временного обеспечения лунных лазерных маяков, а также ими проводятся имитационные исследования для определения точности, с которой будет осуществляться координатная привязка космических аппаратов к маякам», — рассказал руководитель НИЛ Космической навигации и планетных исследований приоритетного направления «Астровызов» КФУ, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики КФУ, директор Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев.

Благодаря разработанной системе можно будет более эффективно выбирать места для прилунения космических аппаратов, строить маршруты передвижения экипажей пилотируемых миссий, и выполнять другие задачи.

Основную работу по созданию системы лунной навигации в рамках Федеральной космической программы выполняет Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.