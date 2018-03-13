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Основатель IKEA завещал часть денег на социальные проекты

13 марта 2018, 23:59

Состояние Ингвара Кампрада приблизительно оценивается в 91 млн долларов.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Согласно завещанию основателя IKEA Ингвара Кампрада, часть его денег отойдет его детям, а часть пойдет на социальные проекты в провинции Норрланд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведскую газету Dagens nyheter. 

Средства поступят в Фонд семьи Кампрад, созданный для поддержки проектов в области образования, здоровья, социального развития и предпринимательства в сельской местности. «Он хотел, чтобы молодежь жила в провинции Норрланд и не была вынуждена уезжать оттуда», — отметил глава Фонда IKEA, экс-спикер семьи Кампрада Пер Хеггенес.

Состояние Ингвара Кампрада приблизительно оценивается в 91 млн долларов.


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