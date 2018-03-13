Основатель IKEA завещал часть денег на социальные проекты

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Согласно завещанию основателя IKEA Ингвара Кампрада, часть его денег отойдет его детям, а часть пойдет на социальные проекты в провинции Норрланд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведскую газету Dagens nyheter.

Средства поступят в Фонд семьи Кампрад, созданный для поддержки проектов в области образования, здоровья, социального развития и предпринимательства в сельской местности. «Он хотел, чтобы молодежь жила в провинции Норрланд и не была вынуждена уезжать оттуда», — отметил глава Фонда IKEA, экс-спикер семьи Кампрада Пер Хеггенес.

Состояние Ингвара Кампрада приблизительно оценивается в 91 млн долларов.