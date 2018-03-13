«Василию Плетневу было не суждено сыграть эту вещь»: в Казани прошла премьера «Татарской рапсодии»

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня большим гала-концертом в Казани завершился первый Международный фестиваль имени основоположника отечественной баянной исполнительской школы, дирижера, прославленного педагога, отдавшего работе в Казанской консерватории им. Н. Жиганова больше десяти лет, Василия Плетнева. На сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева сын легендарного баяниста, музыкант и композитор Михаил Плетнев представил музыкальному сообществу республики премьеру оригинального произведения, написанного для отца – «Татарской рапсодии».

Презентация вызвала бурный ажиотаж. При аншлаге под пристальным вниманием камер наследник Василия Плетнева лично встал за пульт Симфонического оркестра консерватории, а в качестве солиста выступил заслуженный артист Татарстана, профессор Абузар Файзуллин.

«Татарскую рапсодию я написал очень давно, в мою бытность в Казани, а из Казани я уехал в 14 лет, в 13 даже. Все темы, весь музыкальный материал, который в ней используется, не оригинальны, а мной придуманы в татарском духе, на татарском языке, если так можно выразиться, еще в то время, когда наша семья жила в Казани, – поделился Михаил Плетнев. – Потом я уехал в Москву, позже возникла мысль эти все темы (воссоздать). Собственно, она возникла и раньше. Просто непосредственно оркестровкой и подготовкой этого сочинения я занялся где-то через год-два. Но так быстро это все не получилось. Лет через пять или через шесть была готова партитура. Конечно, все это было посвящено папе. Предполагалось, что он сыграет это сочинение.

И оно, собственно говоря, было даже готово в переписке, сам Василий Павлович активно переписывал. Раньше не было ксерокса, это считалось невозможным. Люди, которые имели ксерокс, были под пристальным вниманием органов, я думаю, они даже изымались, поэтому приходилось каждую партию переписывать вручную. Брать ручку, тушь и стараться без помарок писать. Это огромнейшая работа. Но Василию Павловичу было не суждено эту вещь сыграть, хотя он ее выучил даже, у нас есть такая запись домашняя, где он рядом со мной ее играет. А сыграл ее в первоначальном варианте ученик Василия Павловича, по-моему, даже не в Казани, сыграл в Альметьевске. После этого я совершенно забыл про эту вещь, тем более, что она такая, совершенно ранняя. Когда возникла идея провести в Казани конкурс и фестиваль его памяти, я о ней вспомнил, поменял немножко, но в основном все осталось по-прежнему, теперь все, кто захотят, могут ее услышать».

Фестиваль имени Плетнева проходил с 9 марта и без сомнения стал важным событием для музыкального и педагогического сообщества не только Татарстана, но и всей страны. За пять дней на площадках Казанской консерватории прошли мастер-классы авторитетнейших педагогов народных инструментов из России и стран – бывших союзных республик, а также Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени В. П. Плетнева, который собрал свыше тысячи участников.

Учреждение фестиваля в Казани было приурочено к 90-летию со дня рождения Василия Плетнева. За организацию и проведение масштабного форума взялась Казанская консерватория при содействии Фонда поддержки национальной культуры Михаила Плетнева и Посольства Государства Израиль в Российской Федерации. Сверх «обязательной программы» в день открытия фестиваля консерватория презентовала собственное специздание «В. П. Плетнев. Произведения для баяна: сочинения, обработки, переложения, посвящение».

Михаил Плетнев приехал в Казань не только в качестве преемника и хранителя наследия, но и как член экспертного совета. Во время круглого стола, за которым обсуждались вопросы дальнейшего развития исполнительства на народных инструментах, его педагогических аспектов, сын Василия Плетнева преподнес в дар музею Казанской консерватории семейную реликвию – инструмент Василия Плетнева. Баян работы мастера Фиганова находился у музыканта почти всю его творческую жизнь.

«Сколько я себя помню, я помню этот баян, я слышал его фактически каждый день, когда Василий Павлович играл дома, на нем он играл все концерты, на нем же он обучал своих учеников. Я чрезвычайно благодарен Казанской консерватории за то, что память о моем отце здесь и жива, к нему здесь относятся с огромным уважением, с любовью. После некоторых размышлений я решил, что такая реликвия как баян Василия Павловича, пожалуй, должен находиться именно здесь, в месте, где Василий Павлович провел большую часть своей жизни, где он воспитал целую плеяду своих учеников, которые, так или иначе, трепетно к нему относятся по сей день. Пусть он здесь находится, и пусть лауреаты конкурса имени Василия Павловича смогут на нем сыграть, услышать этот голос, этот уникальный голос, который мне довелось слышать каждый день», – заключил Михаил Плетнев.

