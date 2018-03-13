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Стадион «Казань-Арена» соответствует требованиям экологического стандарта

13 марта 2018, 23:52

«Казань-Арена» – первый в РФ стадион, сертифицированный по стандарту «РУСО. Футбольные стадионы», и второй, сертифицированный по «зеленым» стандартам.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Руководству стадиона «Казань-Арена» вручили сертификат «РУСО. Футбольные стадионы», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Казань-Арена» — первый в РФ стадион, сертифицированный по стандарту «РУСО. Футбольные стадионы», и второй, сертифицированный по «зеленым» стандартам.

Спортивный объект соответствует требованиям экологического стандарта, подтвердила комиссия. На стадионе применены соответствующие международным стандартам подходы в энергоснабжении, области обращения с отходами, ресурсосбережении, информировании общественности по данным вопросам.

Применение «зеленых» технологий позволяет предотвратить нанесение вреда окружающей среде, отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Это предусматривалось еще при проектировании и строительстве «Казань-Арены».


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