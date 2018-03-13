Стадион «Казань-Арена» соответствует требованиям экологического стандарта

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Руководству стадиона «Казань-Арена» вручили сертификат «РУСО. Футбольные стадионы», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Казань-Арена» — первый в РФ стадион, сертифицированный по стандарту «РУСО. Футбольные стадионы», и второй, сертифицированный по «зеленым» стандартам.

Спортивный объект соответствует требованиям экологического стандарта, подтвердила комиссия. На стадионе применены соответствующие международным стандартам подходы в энергоснабжении, области обращения с отходами, ресурсосбережении, информировании общественности по данным вопросам.

Применение «зеленых» технологий позволяет предотвратить нанесение вреда окружающей среде, отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Это предусматривалось еще при проектировании и строительстве «Казань-Арены».