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Скончался актер Олег Граф

13 марта 2018, 22:22

Причиной смерти актера стало тяжелое онкологическое заболевание.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). На 50-м году жизни скончался российский актер Олег Граф, пишут «Известия».

Причиной смерти актера стало тяжелое онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение последних полутора лет.

Олег Граф активно снимался в кино с 2013 года, исполняя роли врачей, криминалистов, бухгалтеров. В основном это были герои второго плана. Среди наиболее известных ролей Графа можно отметить роль Эдуарда Рогова в фильме «Дело врачей», патологоанатома Вилена Усова в сериале «Пятая стража».

Похороны актера состоятся на Долгопрудненском кладбище 14 марта.


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