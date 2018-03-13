Из Казани откроются новые авиарейсы в Красноярск через Томск и Барнаул

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро» в марте открывает новые рейсы из Казани в Красноярск через Томск и Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты по маршруту Казань – Томск – Красноярск стартуют 26 марта. Рейсы будут выполняться на регулярной основе два раза в неделю.



Так, вылет из Казани запланирован по понедельникам в 22.40. Из аэропорта Томска самолет вылетит в 6.50 и прибудет в Красноярск в 7.50.

Обратный вылет из Красноярска ожидается в 8.45, из Томска – в 10.20. В аэропорту Казани самолет приземлится в 9.50.

Вылет по четвергам из столицы Татарстана будет выполняться в 22.40, из Томска – в 6.50. Прибытие в аэропорт Красноярска запланировано на 7.50.

Обратный вылет из Красноярска – в 8.45, из Томска – в 10.40, посадка в Казани – в 10.10.

Выполнение полетов по маршруту Казань – Барнаул – Красноярск начнется с 27 марта. Рейсы также будут выполняться на регулярной основе два раза в неделю.



Вылет по вторникам из столицы Татарстана назначен на 21.30, из Барнаула – в 5.45 с прибытием в Красноярск в 6.55.

Обратный вылет из Красноярска состоится в 7.50, из Барнаула – в 9.55, посадка в Казани – в 9.35.

По пятницам из Казани самолет будет вылетать в 21.25, из Барнаула – в 5.30. Прибытие в аэропорт Красноярска запланировано на 6.45.

Вылет из Красноярска в Барнаул будет выполняться в 7.25, из Барнаула в Казань – в 9.30. Посадка в Казани – в 9.10.

«Новые рейсы в Красноярск должны стать популярными и востребованными направлениями», – уверен гендиректор авиакомпании Петр Трубаев.