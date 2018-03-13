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Рустам Минниханов осмотрел ход обновления набережной озера Кабан

13 марта 2018, 20:48 , Фото: instagram.com/nataliafishman/

Рустам Минниханов осмотрел ход обновления набережной озера Кабан Помощник главы республики пообещала, что уже в июне будет открыта первая очередь проекта, который разработала компания Turenscape.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов и его помощник Наталия Фишман осмотрели ход благоустройства набережной системы озер Кабан. Об этом Фишман сообщила на своей странице в Instagram.

Помощник главы республики пообещала, что уже в июне будет открыта первая очередь проекта, который разработала компания Turenscape.

«Осмотрели с @rusminnikhanov и коллегами ход благоустройства набережной системы озер Кабан, нашего уникального объекта, проект для которого разработан компанией Turenscape в рамках международного архитектурного конкурса. Откроем в июне первую очередь!» — говорится в сообщении в социальной сети.

 

 

осмотрели с @rusminnikhanov и коллегами ход благоустройства набережной системы озёр Кабан, нашего уникального объекта, проект для которого разработан компанией Turenscape в рамках международного архитектурного конкурса. Откроем в июне первую очередь! #justalga #kabanlakes #kazanlakes

Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman)


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