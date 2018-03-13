Соратник Березовского Николай Глушков скончался в Лондоне

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Лондоне скончался бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота», соратник Бориса Березовского Николай Глушков. Смерть подтвердил его адвокат Андрей Боровков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне подтвердили факт его смерти, но я не знаю причин. Также не могу сказать, когда и где состоятся похороны», — сказал Боровков.

О смерти Глушкова сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев на своей странице в Facebook.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам заключения Глушкова по делу о хищении у «Аэрофлота» более 122 млн долларов.

В 1990-е Борис Березовский фактически создал в руководстве «Аэрофлота» свое «лобби», внедрив туда людей из подконтрольных ему структур, в числе которых был первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» Глушков, говорится в материалах дела.

В результате их деятельности были похищены более 200 млн рублей.

В 1999 году Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в бывшем руководстве «Аэрофлота». С Березовского обвинения вскоре были сняты, а топ-менеджеры были приговорены к условным срокам.

В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании.