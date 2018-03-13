В сельхозпроизводство РТ за год привлекли около 7,5 млрд рублей федеральных средств

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В сельхозпроизводство Татарстана в 2017 году было привлечено около 7,5 млрд рублей федеральных средств, что на 2,3 млрд меньше, чем в 2016 году. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Хайруллин на совещании в Казани, сообщает пресс-служба главы Чистопольского района РТ.

«Текущий год ожидается сложнее, так как меняется уровень самофинансирования регионом. Если раньше уровень софинансирования региона составлял 5 – 10 процентов, то с 2018 года Татарстан должен софинансировать 42 процента от поддержки села. Соответственно уровень поддержки России снизится с 95 процентов до 58 процентов», – отметил Хайруллин.

За прошлый год в Татарстане было произведено сельхозпродукции на 256 млрд рублей, получен самый высокий за последние семь лет урожай зерновых – более 5,2 млн т.