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Сельское хозяйство

В сельхозпроизводство РТ за год привлекли около 7,5 млрд рублей федеральных средств

13 марта 2018, 23:30

В этом году уровень федеральной поддержки снизится с 95 до 58 процентов.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В сельхозпроизводство Татарстана в 2017 году было привлечено около 7,5 млрд рублей федеральных средств, что на 2,3 млрд меньше, чем в 2016 году. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Хайруллин на совещании в Казани, сообщает пресс-служба главы Чистопольского района РТ.

«Текущий год ожидается сложнее, так как меняется уровень самофинансирования регионом. Если раньше уровень софинансирования региона составлял 5 – 10 процентов, то с 2018 года Татарстан должен софинансировать 42 процента от поддержки села. Соответственно уровень поддержки России снизится с 95 процентов до 58 процентов», – отметил Хайруллин.

За прошлый год в Татарстане было произведено сельхозпродукции на 256 млрд рублей, получен самый высокий за последние семь лет урожай зерновых – более 5,2 млн т.  


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