В Балтасинском районе за два месяца увеличили производство молока на 10 процентов

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В сельскохозяйственных организациях Балтасинского района Татарстана за январь – февраль было произведено более 11,9 тыс. тонн молока, что составляет 110 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

За два месяца в Балтасинском районе также было произведено 1,1 тыс. тонн мяса.

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района составляет 37,2 тыс. голов, что на 1 тыс. 784 головы больше уровня прошлого года.