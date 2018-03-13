Все новости Татарстан Россия

Сельское хозяйство

В Балтасинском районе за два месяца увеличили производство молока на 10 процентов

13 марта 2018, 23:01

За январь – февраль в районе было произведено более 11,9 тыс. тонн молока.
В Татарстане за девять месяцев рост производства молока обеспечили пять районов
В Татарстане за девять месяцев увеличилось производство молока и мяса
В Татарстане за два месяца произведено 192 тыс. тонн молока
В Татарстане с начала года произведено 830 тыс. тонн молока и 248 тыс. тонн мяса скота и птицы
В Татарстане c начала года произведено 185,3 тысячи тонн мяса

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В сельскохозяйственных организациях Балтасинского района Татарстана за январь – февраль было произведено более 11,9 тыс. тонн молока, что составляет 110 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

За два месяца в Балтасинском районе также было произведено 1,1 тыс. тонн мяса.

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района составляет 37,2 тыс. голов, что на 1 тыс. 784 головы больше уровня прошлого года. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter