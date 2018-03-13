Директор школы им. Чайковского: В музыкальных школах страшная нехватка клавишных инструментов

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Директор казанской детской музыкальной школы № 1 им. П. И. Чайковского Яков Туркенич сегодня в ходе обсуждения вопроса развития музыкального искусства в Госсовете РТ назвал основные проблемы детских музыкальных школ.

По его словам, большой проблемой является нехватка аудиторий, концертных залов, большинство школ не имеют роялей.

«Еще одна большая проблема — износ музыкальных инструментов. У меня в школе 38 инструментов, из них треть – нормальные, которые приобретены благодаря грантам Президента РТ и нашим усилиям. Износ остальных составляет выше 80 процентов. Страшная нехватка, особенно клавишных инструментов», — посетовал Яков Туркенич, выступая на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Комментируя новость, услышанную от депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова о том, что каждой музыкальной школе РТ дадут по фортепиано, директор ДМШ отметил, что это будет хоть какое-то продвижение.

Он обратил внимание парламентариев и на тот факт, что нет четкого алгоритма сбора добровольных пожертвований. «Раньше была родительская плата. Если будет четкий алгоритм сбора родительских средств, нам будет легче работать», — считает Яков Туркенич. В проект концепции развития музыкального искусства в РТ обязательно должен быть включен вопрос юридически обоснованного привлечения родительских средств для укрепления материально-технической базы школ, уверен директор ДМШ № 1 им. П. И. Чайковского.

Кроме того, в концепции нужно предусмотреть выделение целевых средств на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств. Необходимо, как отметил Яков Туркенич, рассмотреть также вопрос строительства современных школ искусств.

