«Сбежавшая в Россию» Надежда Савченко оказалась в Страсбурге

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Надежда Савченко опровергла информацию о том, что сбежала в Россию. На своей странице в Facebook она опубликовала фотографии из Страсбурга, где слушала отчет генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции.

Эти снимки стали ответом депутата коллегам по Верховной Раде, которые обвинили ее в том, что она скрывается от СБУ в России.

Ранее замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что Савченко находится не во Франции, сообщает РИА Новости.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — цитирует агентство Тетерука.

Ранее сообщалось, что Надежду Савченко могут обвинить в подготовке госпереворота.