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Политика

«Сбежавшая в Россию» Надежда Савченко оказалась в Страсбурге

13 марта 2018, 19:54

Замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что Савченко находится не во Франции.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Надежда Савченко опровергла информацию о том, что сбежала в Россию. На своей странице в Facebook она опубликовала фотографии из Страсбурга, где слушала отчет генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции. 

Эти снимки стали ответом депутата коллегам по Верховной Раде, которые обвинили ее в том, что она скрывается от СБУ в России.

Ранее замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что Савченко находится не во Франции, сообщает РИА Новости.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — цитирует агентство Тетерука. 

Ранее сообщалось, что Надежду Савченко могут обвинить в подготовке госпереворота.


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