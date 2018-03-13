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Директор Волочковой прокомментировала беременность танцовщицы

13 марта 2018, 20:07

Поводом для слухов послужил сильно округлившийся живот танцовщицы.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Директор балерины Анастасии Волочковой Наталья Ракицкая прокомментировала возникшие слухи о беременности танцовщицы.

«Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала!» – цитирует помощницу Анастасии «360».

Поводом для подобных слухов послужил сильно округлившийся живот танцовщицы. На тренировке, видео с которой блондинка опубликовала у себя на страничке, эта часть тела сильно выпирает из ее трико.

«Пузатик вышел лебедя сплясать», «Какой-то Терминатор в пуантах, а не лебедь», «Какой-то больно сальный пирог у лебедя в этих штанах, но как писали выше, никакой это не лебедь, а птеродактиль», «Она беременная что ли?» – удивились подписчики.

В настоящее время Волочкова находится на гастролях в Латвии. Судя по восторженным отзывал в Instagram`e блондинки, концерт в Клайпеде прошел с аншлагом.

«Это такое счастье – быть профессионалом своего дела! Этим нужно дорожить. Что я и делаю. Я бы многим тут и в написании комментов посоветовала бы быть профессионалами. А то просто до ржаки зачастую эта писанина доводит… Надеваем пуанты, делаем шпагат, танцуем Лебедя и меряемся профессионализмом и умением трудиться. Выдержите?» – призвала своих фолловеров танцовщица.

 

Это такое счастье-быть профессионалом своего дела!👍🏼 Этим нужно дорожить. Что я и делаю. Я бы многим тут и в написании комментов посоветовала бы быть профессионалами..👍🏼 А то, просто до ржаки зачастую эта писанина доводит.. 😂 Надеваем пуанты, делаем шпагат, танцуем Лебедя и меряемся профессионализмом и умением трудиться. 👍🏼 Выдержите?..😉 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)


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