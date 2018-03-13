Госсовет РТ направил письмо в Госдуму по закону о ресоциализации ранее судимых лиц

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В адрес Председателя Госдумы Вячеслава Володина за подписью Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина направлено письмо о необходимости принять федеральный закон о ресоциализации ранее судимых лиц. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета парламента по законности и правопорядку его зампредседателя Рафил Нугуманов.

«Услышит нас Госдума или нет, я не могу сказать, но такое письмо было отправлено, – сказал Нугуманов. – Нужен федеральный закон. Я был в Государственной Думе, разговаривал с депутатами, но все упирается в Правительство, которое говорит, что на эти вещи нет денег. Хотя на одного осужденного в России тратится по 30 тыс. рублей в месяц. И сегодня из освобожденных 47 процентов возвращается обратно. Это страшные цифры».

Зампредседателя профильного комитета поддержал помощник начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ Рафаиль Давлеев. «Глобальный вопрос – отсутствие федерального закона о ресоциализации ранее судимых лиц», – подчеркнул он.

«На территории республики нас не может не удивлять одна и та же картина, когда ежегодно 5 тыс. человек освобождается из мест лишения свободы, и на их место тут же приходит ровно такое же количество людей. Стабильность. Может, этому стоит порадоваться. Но я считаю, что это не та стабильность, за которую стоило бы радоваться. Значит, где-то механизм недорабатывает, – заявил Давлеев. – Никто не хочет лишаться свободы, все хотят работать. Что же мешает? Во-первых, проблема трудоустройства и отторжения обществом этих людей присутствует. Значит, должно пойти навстречу государство. К сожалению, на сегодняшний день действенных механизмов нет».

По мнению председателя комитета Шакира Ягудина, для работы с ранее судимыми необходимо скоординировать усилия министерств и ведомств республики, которые отвечают за этот вопрос.

«Я полагаю, что в Татарстане нужна программа по ресоциализации бывших осужденных, которая у нас когда-то была до 2012 года. Потом ее срок истек и ее больше не возобновили», – отметил он.

Нугуманов добавил, что в республике была создана рабочая группа при Кабинете Министров РТ по решению вопросов ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. «Но пока серьезных движений от нее я не вижу», – заключил он.