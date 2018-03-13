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В Госдуме обсудят тему сохранения нематериального культурного наследия народов России

13 марта 2018, 19:28

Заседание Комитета Госдумы по делам национальностей, посвященное актуальной теме, запланировано на 22 марта.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). На заседании Комитета Госдумы по делам национальностей обсудят тему сохранения нематериального культурного наследия народов России. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил депутат Госдумы от Татарстана, председатель думского комитета Ильдар Гильмутдинов.

Он проинформировал о том, что мероприятие запланировано на 22 марта. «К сожалению, тему сохранения нематериального культурного наследия народов России никто на уровне федерации не поднимает», — сказал Ильдар Гильмутдинов. В обсуждении вопроса, по его словам, примут самое активное участие представители субъектов РФ, в том числе и Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что татарстанские депутаты сегодня обсудили развитие музыкального искусства в РТ. Ильдар Гильмутдинов отметил, что тема, которые поднимают сегодня в Госсовете, очень актуальная.
 


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