Выборы 2018: за пять дней до голосования активность штабов кандидатов – растет

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). До дня голосования, когда определится, кто станет лидером России на ближайшие шесть лет, осталось менее пяти суток. Активность штабов кандидатов в Президенты РФ нарастает.

Практически каждый день на телеканалах и в радиоэфире проходят дебаты. В них участвуют доверенные лица претендентов на должность главы государства. В команде самовыдвиженца Владимира Путина алгоритм отточен: сразу после завершения прямого эфира доверенные лица едут в региональный избирательный штаб кандидата на встречу с волонтерами.

Только недавно в штабе побывал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, который говорил с молодежью о главном — чем должен обладать современный лидер — чувстве ответственности перед народом, а также задачах, стоящих сегодня перед Россией в целом и перед Татарстаном в частности.

Председатель правления Национального центра проблем инвалидности и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко говорил с волонтерами о том, как решаются вопросы трудоустройства инвалидов и о предстоящем повышении МРОТ.

Комиссар центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Екатерина Красикова поделилась впечатлениями от прогресса в стране в области профессиональной подготовки студентов и решении вопроса трудоустройства молодежи.

Приезжал в Татарстан и актер театра и кино – Михаил Пореченков. Доверенное лицо Владимира Путина принял участие в дебатах, очередной планерке штабов на площадке Высшей школы журналистики КФУ, посетил избирательный штаб. И почти везде говорил о новациях.

Известный российский автогонщик, семикратный победитель «Ралли-Дакар» в классе грузовиков, директор «КАМАЗ-Автоспорт», общественный деятель и доверенное лицо Владимира Путина — Владимир Чагин говорил о том, как много за последние 18 лет в России сделано в области автопромышленности и спорта, а также о возрождении наставничества и необходимости профориентации молодежи уже со школы.

Страной огромных возможностей назвала Россию президент НКО «Рыбаков фонда» Елена Ульянова. Инициативы, служащие экономическому и культурному росту страны поддерживаются сегодня на самом высоком уровне, отметила она в разговоре с волонтерами. Равно как и благотворительные, филантропные начинания. И в этом заслуга руководства страны, уверена Ульянова.

Фактически на каждой встрече речь шла о том, что уже делается в стране на протяжении последних 18 лет, и что планируется сделать в России в ближайшее время.

КПРФ сегодня провели встречу с Павлом Грудининым. Он приехал пообщаться с избирателями в казанский ДК им. Ленина. Зал оказался заполнен заранее так, что многим пришлось стоять на лестницах и в проходах. Люди на специально нанятых автобусах приехали из ряда близлежащих регионов: Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии, Ульяновской области и из районов Татарстана.

Те, кто пробрался в помещение заранее, не смогли стать свидетелями триумфального прибытия народного кандидата. А на это стоило взглянуть: кортеж автомобилей представительского класса – от Порш Каен, до Мерседесов класса S и E. Внушительная кавалькада лучших представителей немецкого, а не российского, чего стоило бы ожидать от коммуниста, автопрома, стоимостью от 5 млн рублей за каждый, заезжая на прилегающую к ДК территорию, создала внушительную пробку.

В разгар выступления Грудинина одному из находящихся в зале стало плохо. Пока те, кто сидел рядом, кричали о необходимости вызвать врача, а те, кто находился подальше – о провокациях, Павел Николаевич, как ни в чем ни бывало, продолжал выступать.

К слову, это был единственный инцидент. Чтобы избежать провокационных вопросов, организаторы решили не ставить в зале микрофоны и предложили людям формулировать их в письменном виде. Судя по тому, что большая их часть передавалась в виде аккуратных компьютерных распечаток, обратиться к кандидату смогли только так, как надо, и лишь те, кому можно.

Между тем, все больше членов альтернативного левого движения – политической партии «Коммунисты России» говорят о своем разочаровании в кандидате от КПРФ. Так, недавно Владимир Машков назвал его «Навальным под красным флагом». Во многом сходится с ним во взглядах и лидер Набережночелнинских «Коммунистов России» Татьяна Гурьева.

Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что «Коммунисты России» готовились провести у здания ДК им. Ленина, где состоялась встреча Павла Грудинина с избирателями – пикет. Мэрия мероприятие разрешила. Заявленная тема пикета – «За честные выборы».

Представители региональных штабов в кандидаты в Президенты России Владимира Жириновского, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова, Григория Явлинского и т.д., также являются активными участниками дебатов на телеканалах и в радиоэфире Татарстана.

Кроме того, волонтеры и сторонники каждого из претендентов на пост главы государства ведут агитацию на улицах населенных пунктов региона, распространяют литературу, буклеты, выдержки из предвыборных программ своих кандидатов.

Руководитель предвыборного штаба Григория Явлинского – Руслан Зинатуллин недавно сообщил, что сторонникам партии «Яблоко» помогать на участках в день голосования будут люди, решившие покинуть ряды КПРФ. Их сторонники Явлинского принимают наблюдателями на избирательные участки.

Кроме того, стало известно о том, что в Татарстане руководители региональных штабов Ксении Собчак и Григория Явлинского решили объединить усилия в подготовке наблюдателей и координировать друг с другом свои действия в сам день голосования.