На Нуриевском фестивале пройдет гала-концерт Казанского хореографического училища

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 15 мая на сцене театра оперы и балета им. М. Джалиля пройдет гала-концерт Казанского хореографического училища. В честь 25-летия Alma mater ученики и выпускники учебного заведения покажут на фестивале имени Рудольфа Нуриева свои лучшие работы.

«Конечно, будут выступать и наши дети, и наши выпускники, а ныне солисты и артисты театра оперы и балета им. М. Джалиля. Также приедут наши бывшие выпускники, которые танцуют на различных сценах мира. К сожалению, мы не могли пригласить большое количество людей. Во-первых, потому что ограничены временными рамками концерта. Во-вторых, многие артисты из других театров заняты своим репертуаром», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» директор училища Татьяна Шахнина.

Она отметила, что уже получено согласие на участие в гала-концерте от Виктории Капитоновой, прима-балерины Швейцарского балета, заслуженного артиста России Кирилла Ярмольникова, второй сезон танцующего в театре Будапешта. В Казань приедут солистка ансамбля Моисеева Алсу Гарифуллина, Мария Стец, прима Астраханского театра оперы и балета, многие другие именитые выпускники хореографического училища, которые работают в Казанском театре оперы и балета.

Подробное интервью с Татьяной Шахниной читайте на портале «События».