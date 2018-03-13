Екатерина Круглова встретилась с волонтерами татарстанского избирательного штаба Путина

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова провела встречу в Казани с волонтерами регионального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина.

Екатерина Круглова рассказала о деятельности фонда «Память поколений», который оказывает помощь ветеранам всех войн.

Мы говорим о ветеранах не только возрастной категории ВОВ. Фонд может им помочь и как-то улучшить их условия жизни, но он не может изменить их, отметила она.

«И будет неправильно, если мы будем говорить, что мы меняем жизни 96-летних людей. Мы улучшаем их качество. Однако попробовать изменить жизнь молодого человека, это ветераны, которые вернулись сейчас из конфликта сирийско-арабской республики, вполне возможно. Это молодые мужчины, которые все время были очень активны, даже сверхактивны и оказались в этой ситуации. Мы считаем, что общество должно попробовать дать им чуть больше», — заявила исполнительный директор фонда.

Также Екатерина Круглова поделилась своими впечатлениями о Республике Татарстан. «В этот регион всегда приятно приезжать. Здесь все, с кем мы работаем, невероятные профессионалы», — сообщила она.

Сегодня должны были быть дебаты на тему общественных пространств Татарстана, но бессмысленно говорить, что здесь что-то не сделано, заключила Круглова.

Помимо Владимира Путина кандидатами на пост Президента России являются Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») и Борис Титов (Партия роста).

Ранее в третьей планерке штабов на базе Высшей школы журналистики КФУ приняли участие руководитель штаба Бориса Титова Александра Юманова и руководитель регионального избирательного штаба Павла Грудинина — Артем Прокофьев.

Кроме того, в настоящее время в центре Казани волонтеры штаба кандидата в Президенты России Ксении Собчак распространяют агитматериалы.

Также недавно кандидат на пост Президента РФ Владимир Жириновский во время теледебатов обратился к избирателям на татарском языке.