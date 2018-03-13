Аркадий Дворкович: дефицит молока в России составляет 25 процентов

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Дефицит молока собственного производства в России составляет 25 процентов от объема потребления, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Животноводство должно выйти на первый план. Правильному применению удобрений и мелиорации необходимо уделять особое внимание, подчеркнул Дворкович.
В настоящее время в стране производят 31 млн тонн молока в год. При этом для покрытия собственных нужд стране необходимо как минимум 40 млн тонн молока в год. Сейчас недостающие объемы компенсируются поставками из Беларуси.