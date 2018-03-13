Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Аркадий Дворкович: дефицит молока в России составляет 25 процентов

13 марта 2018, 20:31

В нашей стране производится 31 млн тонн молока в год.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Дефицит молока собственного производства в России составляет 25 процентов от объема потребления, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Животноводство должно выйти на первый план. Правильному применению удобрений и мелиорации необходимо уделять особое внимание, подчеркнул Дворкович.

В настоящее время в стране производят 31 млн тонн молока в год. При этом для покрытия собственных нужд стране необходимо как минимум 40 млн тонн молока в год. Сейчас недостающие объемы компенсируются поставками из Беларуси.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter