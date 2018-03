Известный в США рэпер скончался от болезни сердца

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Популярный в 1990-х годах рэпер Крэйг Мэк скончался 12 марта на 47-м году жизни, пишет «Лента.Ру».



В последние годы артист страдал от болезни сердца, именно это и стало причиной смерти.



Первый сингл Мэка вышел в 1988 году, однако он не имел успеха. Популярность к исполнителю пришла в 1994 году, когда его композиция Flava in Ya Ear стала первым хитом лейбла Пафф Дэдди Bad Boy Records и заслужила платину.



Крэйг Мэк выпустил еще два альбома: Operation: Get Down (1997) и The Mack World Sessions (2017), но они не имели такого успеха.



В 2012 году Мэк вступил в культ Overcomer Ministry, который можно отнести к радикальной ветви евангелической церкви и прожил в коммуне до самой смерти.