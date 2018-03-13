Проездной билет в комплекте со студенческим: о чем студенты Татарстана просят Рустама Минниханова

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани почти тысяча учащихся татарстанских вузов и ссузов стали участниками республиканского Конгресса студентов – он прошел в восьмой раз. На итоговом пленарном заседании Конгресса предложения молодежи выслушал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Мы же понимаем, зачем вы нас сюда пригласили – дать нам домашнее задание на ближайшие два года. Его мы максимально внимательно рассмотрим и вместе с вами реализуем», – обратился глава республики к студентам.



Первое заседание Конгресса студентов прошло в Татарстане в 1996 году – именно тогда появилась республиканская общественная организация «Лига студентов РТ».

В последний раз Конгресс собирался в 2012 году. Спустя шесть лет участниками пленарного заседания стали 983 представителя высших и средне-специальных учебных заведений Татарстана. На протяжении почти двух недель с 1 по 12 марта по всей республике прошли дискуссионные встречи, на которых студенты и приглашенные эксперты обсуждали актуальные темы и проблемы татарстанского студенчества. Многие из них, кстати, нашли отражение в том самом «домашнем задании», о котором говорил Минниханов – резолюции, которая будет направлена Президенту и Правительству Татарстана.

«В резолюцию мы включили самые разные предложения, которые помогут улучшить жизнь студентов в нашей республике, – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» президент Лиги студентов Элькин Искендеров. – Например, мы просим рассмотреть возможность создания в Казани студенческого проездного. Сейчас есть транспортный грант, но это частичное решение проблемы. Его регулярно получают около 6 тысяч студентов, а всего у нас в Казани около 100 тысяч студентов. Также задали вопрос о том, чтобы победители конкурса на ипотеку для молодых лидеров получали квартиры на приоритетной основе. Кроме того, мы хотим улучшить процесс организации питания в студенческих столовых и повысить комфорт в общежитиях – во многом это заставляет иногородних студентов приезжать учиться в Казань».



Президент Татарстана пообещал уделить внимание предложениям студентов и по возможности воплотить их в реальность. В начале своего выступления Минниханов случайно опрокинул стакан воды, но тут же мастерски отшутился. «Проблем никаких нет, все в порядке. Текст, который мне приготовили, я с собой не взял – как будто знал, что будет диверсия», – реплика главы республики вызвала смех в зале.

На этом шутки кончились: Рустам Минниханов отметил, что в разгар четвертой технологической революции именно продвинутая молодежь выйдет на первые роли. По словам Президента, способности молодых помогают процветать Татарстану и быть одним из лидеров среди регионов России.

«Чемпионат мира по футболу пройдет в этом году. Лет 15 назад мы даже представить такого не могли, а сегодня это реальность. Мы видим, как меняются города, как меняется наша столица. Все это требует высокого интеллекта и отличной образовательной базы. У нас все это есть в вашем лице – вы представляете ведущие вузы нашей республики», – заключил Минниханов.



Компанию главе Татарстана в президиуме Конгресса составили еще несколько республиканских и федеральных экспертов. Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий подчеркнул, что именно Казань является родиной премии «Студент года» – формат конкурса «подсмотрели» в Татарстане, чтобы потом транслировать этот опыт на всю страну.

«В 2018 году финальный этап ежегодной Всероссийской премии «Студент года» вновь пройдет в столице Татарстана, поскольку именно казанский парень стал лучшим студентом России-2017. Уверен, что конкурс пройдет на таком же высоком уровне, как и в 2014 году», – эти слова Красноруцкого утонули в аплодисментах.

Кроме того, региональная организация Российского союза молодежи в Татарстане подготовила проект «Пространство развития», который будет реализован в малых городах и муниципальных районах республики.

«Создание проектных команд и реализация различных социальных проектов на местах – главная суть «Пространства развития». Это, по сути, наш ответ посланию Президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства просил интегрировать небольшие населенные пункты в общее социальное и культурное пространство», – отметил Красноруцкий.

