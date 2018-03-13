12-летняя британская скрипачка Лея Чжу откроет VI фестиваль L’arte del arco в Казани

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). 14 марта в Казани на площадке ГБКЗ им. С. Сайдашева пройдет первый концерт музыкального фестиваля L’arte del arco, который в 2013 году был создан на базе камерного оркестра La Primavera его художественным руководителем Рустемом Абязовым.

В течение шести лет цикл струнных концертов одаривает зрителя игрой интереснейших и уникальных солистов, которых маэстро Абязов собирает со всей Европы. Этот раз не стал исключением: откроет фестиваль 12-летняя британская скрипачка Лея Чжу, которую европейские журналисты прозвали «принцессой скрипки» за совсем юный возраст и великолепные исполнительские способности.

В Казани принцесса Лея будет в хорошей компании: еще одним гостем первого фестивального вечера L’arte del arco станет известный российский скрипач-виртуоз, педагог Московской консерватории, а также приглашенный солист известнейших оркестров страны Родион Замуруев.

В сезоне 2017 — 2018 года в программу фестиваля вошло пять концертов в трех городах Татарстана. Уже 15 марта Лея Чжу и Родион Замуруев сыграют совершенно новую программу в зале Нижнекамского музыкального колледжа. К ним присоединится виолончелистка из Хорватии Моника Лесковар.

Приглашения на фестиваль в этом сезоне получили и российские музыканты, успешно покоряющие лучшие мировые и европейские сцены: Никита Борисоглебский и Денис Шаповалов. 16 марта третий концерт L’arte del arco снова пройдет в Казани, а 17 марта оркестр La Primavera и гости Рустема Абязова выступят в челнинском Органном зале. Заключительный фестивальный вечер запланирован на 18 марта.

«Мы все прекрасно знаем, что L’arte del arco – фестиваль, который не сидит на месте: как и всегда, нас ждут три казанских концерта и два выездных. Оркестр La Primavera, который всегда является главным участником этого фестиваля, ждут очень сложные, но приятные дни, приятные с точки зрения творческой, а сложные – с точки зрения организации своего времени.

Но я думаю, что все это даст очень хороший результат. На каждый концерт мы пригласили удивительных солистов и подобрали шикарный репертуар, прийти на эти концерты стоит каждому», – подчеркнул маэстро Абязов.

С программой L’arte del arco можно ознакомиться по ссылке.