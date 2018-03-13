В кинотеатрах России покажут отреставрированного «Конька-Горбунка» и «Снежную королеву»

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Студия «Союзмультфильм» покажет мультипликационные ленты из «Золотой коллекции». Первыми после реставрации зритель увидит картины «Конек-Горбунок» и «Снежная королева», сообщает РИА Новости.

Директор студии Борис Машковцев пояснил, что в библиотеке студии находится полторы тысячи проектов, снятых за всю историю «Союзмультфильма». Некоторые из них вновь будут показаны на широком экране.

Студия была создана в 1936 году. «Конек Горбунок» стал первым рисованным фильмом, он вышел в 1947 году. «Снежная королева» вышла через десять лет. Лента Льва Атаманова получила несколько премий международных кинофестивалей.