ФИФА извинилась за неудобства при покупке билетов на ЧМ-2018

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Международная федерация футбола (ФИФА) извинилась за трудности, которые возникли у болельщиков при покупке билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на федерацию.

«Приносим свои извинения тем, у кого сегодня возникли трудности с покупкой билетов. Мы приняли к сведению ваши многочисленные письма и полностью понимаем ваше разочарование. Мы информированы о том, что проблемы связаны с большим количеством болельщиков, которые получают доступ к билетной платформе. Мы благодарим вас за ваше терпение», — говорится в сообщении.

Второй период второго этапа продаж билетов начался во вторник, продажа билетов ведется в порядке живой очереди на официальном портале ФИФА. Болельщики в социальных сетях выражали недовольство тем, что процесс покупки билета занимал несколько часов.