После ЧМ-2018 на стадионе «Нижний Новгород» будут проводить выставки и концерты

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). После окончания чемпионата мира по футболу стадион «Нижний Новгород» будут использовать как футбольную площадку, концертный зал и место для выставок. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что арену будет использовать футбольная команда «Олимпиец».

«Однако для достижения эффективности использования арены на период после проведения игр чемпионата, стадион рассматривается не только как место проведения футбольных матчей российского и международного уровня, но и как объект, позволяющий проводить музыкальные мероприятия (концерты), различные шоу, экспозиции», — сообщили в пресс-службе.

В фойе могут проводить выставки, ярмарки, а также семейные праздники со спортивным уклоном.

Также часть помещений подтрибунного пространства переоборудуется для коммерческого использования.