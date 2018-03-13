Выручку от проката фильма «Довлатов» направят на поддержку молодых писателей

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Часть средств, полученных от сборов российской ленты «Довлатов», создатели фильма направят на поддержку литературной премии «Лицей» имени А. С. Пушкина для молодых писателей, сообщает ТАСС.

Фильм Алексея Германа-младшего успешно завершил прокат в кинотеатрах страны. Создатели запланировали прокат фильма с 1 по 4 марта, однако позже трансляции в кинотеатрах были продлены до 11 марта.

Продюсеры картины говорят о необходимости поддержать юных дарований. По словам Андрея Савельева, у начинающих писателей 70-х годов прошлого века и современных авторов множество отличий, но современники также остро нуждаются в поддержке.

Фильм посвящен писателю Сергею Довлатову. Картина рассказывает о четырех его днях, проведенных в Ленинграде, а также о его друзьях, которых не признавала советская власть.