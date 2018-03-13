Сидякин предложил создать федеральную структуру по модернизации инфраструктуры ЖКХ

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Необходимо создать специализированную федеральную структуру по модернизации ЖКХ, заявил депутат Госдумы РФ от Татарстана Александр Сидякин на заседании XVIII Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение», который открылся в Казани. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Депутат напомнил, что Президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию поставил задачу по модернизации коммунальной инфраструктуры.

У нас есть большой потенциал по энергосбережению в городах. Надо подумать над тем, чтобы создать специализированную федеральную структуру, которая будет координировать эти вопросы. Эта структура может быть создана, например, на базе Фонда содействия реформированию ЖКХ, заявил Сидякин.

Он также добавил, что в рамках реализации программ капремонта необходимо стремиться к тому, чтобы повышался класс энергоэффективности. Соответствующие изменения в законодательстве сейчас разрабатываются совместно с Минстроем РФ.