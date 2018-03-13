Ростехнадзор установил причины взрыва на руднике ООО «Фоника Гипс»

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Специалисты Ростехнадзора завершили расследование взрыва на гипсовом руднике в Камско-Устьинском районе, сообщает пресс-служба органа.

Установлено, что причинами трагедии стали нарушения при уничтожении взрывчатых материалов. Ликвидацию осуществляли в местах, не оборудованных для этого, не соблюдались меры безопасности и был нарушен порядок уничтожения материалов. Производственный контроль за безопасностью и состоянием условий труда также организован не был.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 5 декабря на участке добычи гипсового камня ООО «Фоника-Гипс» в Камско-Устьинском районе произошел взрыв. Погибли двое рабочих. В отношении гендиректора и организации были возбуждены административные дела о нарушении трудового законодательства, а СК Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть людей».

Сейчас взрывные работы на руднике не осуществляются. Ущерб из-за аварии превысил четыре миллиона рублей.