В Альметьевске стартует строительство нового дома по программе соципотеки

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Проектирование 249-квартирного дома для участников программы социальной ипотеки по улице Гафиатуллина в Альметьевске завершил Госжилфонд при Президенте РТ. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

Сейчас дом проходит государственную экспертизу определения сметной стоимости и комплектовочной ведомости материалов, изделий и оборудования. В ближайшее время объект будет включен в план строительно-монтажных работ.

Программа социальной ипотеки стартовала в Татарстане в 2005 году. Жилые помещения предоставляются с рассрочкой платежей с оформлением в собственность после полного взноса средств. Стоимость неоплаченной части жилого помещения ежемесячно увеличивается на 7 процентов годовых. Сроки рассрочки платежей достигают до 28,5 лет и определяются в зависисмости от первоначального взноса, стажа работы.

В республике для участников программы реализуется еще одна важная мера поддержки. При рождении в семье ребенка выделяется компенсация в размере 200 тыс. руб., которые списываются в счет погашения социальной ипотеки.

