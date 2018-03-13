В Казани состоится первый фестиваль современного танца StagePlatforma

(Казань, 13 март, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 21 и 22 марта на сцене казанского Дома актера им. М. Салимжанова пройдет первый фестиваль современного танца и сценических практик StagePlatforma. Гала-концерт фестиваля соберет ведущих артистов балета Татарстана, которые представят композиции хореографов XXI века.

Мастер-классы будут проходить оба фестивальных дня, а на гала-концерте выступят солисты балетной труппы театра им. М. Джалиля — Олег Ивенко, Алессандро Каггеджи, Коя Окава, Мидори Тэрада, Антон Полодюк, а также Марсель Нуриев и танцовщица болеро Анна Федорова.

«На фестивале я хочу объединить все, по возможности, виды искусств и максимально приблизить их к жизни каждого жителя Татарстана. Мы собрали самые разные жанры: рисование песком, будут и детские показы мод, пройдут мастер-классы по сценическому и повседневному макияжу, сценической фотографии, йоге, бачате, флористике. Однако стержнем всего действа будет, конечно, танец, во всех его прекрасных проявлениях», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» инициатор проекта, премьер балетной труппы театра оперы и балета им. М. Джалиля Олег Ивенко.

Артист также признался, что первый фестиваль – только проба пера. Пока это только камерный фестиваль, в гала-концерте будут представлены только сольные номера. В дальнейшем его планируется сделать международным и более массовым, организаторы будут задействовать разные сценические площадки Казани. Уже сейчас идут приготовления к фестивалю 2019 года, поступают заявки из разных регионов России и из-за рубежа.

Соорганизаторами фестиваля стали Союз театральных деятелей Республики Татарстан, Дом актера им. М. Салимжанова, фонд развития исполнительского искусства «Sforzando», студия «BalletRoom».

