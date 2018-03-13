В Татарстане матпомощь на сумму 2,5 млн рублей получили более 500 ранее судимых лиц

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2017 году материальная помощь была оказана 551 гражданину, освободившемуся из мест лишения свободы, на сумму 2,5 млн рублей. Об этом сообщила сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Средний размер выплаты материальной помощи составил около 6,5 тыс. рублей, отметила докладчик.

Она также рассказала, что в республике функционируют три центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий общей мощностью 155 койко-мест. «В прошлом году в центрах прошли реабилитацию 136 человек, имевших судимость», – подчеркнула Тазетдинова.