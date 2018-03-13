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Спорт

350 человек примут участие в первенстве России по лыжным гонкам в Заинске

13 марта 2018, 21:56

Турнир пройдет в Центре спортивной подготовки «Ялта-Зай» с 14 по 18 марта.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). 350 человек из 40 регионов России примут участие в первенстве РФ по лыжным гонкам в Заинском районе РТ. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Турнир пройдет в Центре спортивной подготовки «Ялта-Зай» с 14 по 18 марта. Он соберет лыжников-любителей. Их ждут гонки классическим и свободным стилем (у мужчин и женщин), эстафетная гонка по классам.

В Заинске спортсмены смогут проголосовать на выборах Президента РФ. Для этого они заблаговременно получили открепительные удостоверения.


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