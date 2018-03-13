Промпарк «Нижнекамск» планируется сдать в ноябре

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Промышленный парк «Нижнекамск» сдадут в ноябре этого года, рассказал руководитель исполкома Нижнекамского муниципального района Айдар Сайфутдинов. Об этом сообщает пресс-служба района.

Сегодня директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов вместе с министром экономики РТ Фаридом Абдулганиевым посетили строительную площадку будущего промышленного парка «Нижнекамск».

Глава исполкома Нижнекамского муниципального района Айдар Сайфутдинов рассказал, что к маю на территории будущего парка планируется установить подстанции и приступить к пуско-наладочным работам. Сама площадка будет сдана в начале ноября.

На данном этапе уже начат процесс согласования проектов резидентов. К их реализации компании приступят после завершения строительства объекта.

Общая площадь парка на первом этапе строительства составляет 20 гектаров. Согласно оценкам, объем инвестиций потенциальных резидентов может составить более 2,4 млрд рублей.