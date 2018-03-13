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Экономика и финансы

Промпарк «Нижнекамск» планируется сдать в ноябре

13 марта 2018, 18:26

Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев осмотрел строительную площадку будущего промпарка.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Промышленный парк «Нижнекамск» сдадут в ноябре этого года, рассказал руководитель исполкома Нижнекамского муниципального района Айдар Сайфутдинов. Об этом сообщает пресс-служба района.

Сегодня директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов вместе с министром экономики РТ Фаридом Абдулганиевым посетили строительную площадку будущего промышленного парка «Нижнекамск». 

Глава исполкома Нижнекамского муниципального района Айдар Сайфутдинов рассказал, что к маю на территории будущего парка планируется установить подстанции и приступить к пуско-наладочным работам. Сама площадка будет сдана в начале ноября. 

На данном этапе уже начат процесс согласования проектов резидентов. К их реализации компании приступят после завершения строительства объекта. 

Общая площадь парка на первом этапе строительства составляет 20 гектаров. Согласно оценкам, объем инвестиций потенциальных резидентов может составить более 2,4 млрд рублей.

 


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