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Жители шести районов Татарстана соберутся в Болгаре на зональном этапе фестиваля ГТО

13 марта 2018, 21:30

Нормы ГТО татарстанцы будут сдавать в разных возрастных группах.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Завтра жители шести районов Татарстана соберутся на базе ДЮСШ «Олимп» в Болгаре, чтобы принять участие в зональном этапе фестиваля ГТО. Об этом сообщили в исполкоме Спасского района.

Нормы ГТО татарстанцы будут сдавать в разных возрастных группах. Фиксировать результаты испытаний поручено спортивным судьям, которые прошли спецкурсы.

Победителей командных состязаний наградят кубками, медалями, дипломами. Они смогут представить город на региональных соревнованиях.


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