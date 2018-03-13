Жители шести районов Татарстана соберутся в Болгаре на зональном этапе фестиваля ГТО

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Завтра жители шести районов Татарстана соберутся на базе ДЮСШ «Олимп» в Болгаре, чтобы принять участие в зональном этапе фестиваля ГТО. Об этом сообщили в исполкоме Спасского района.

Нормы ГТО татарстанцы будут сдавать в разных возрастных группах. Фиксировать результаты испытаний поручено спортивным судьям, которые прошли спецкурсы.

Победителей командных состязаний наградят кубками, медалями, дипломами. Они смогут представить город на региональных соревнованиях.