В Лаишево определились победители соревнований среди огнеборцев республики

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Лаишево завершился финальный этап соревнований огнеборцев республики по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

В финальном поединке сошлись 11 лучших команд, которые стали сильнейшими по итогам зональных соревнований.

По плану мероприятия каждой из команд предстояло оперативно эвакуировать пострадавших из попавшего в ДТП авто и оказать им первую помощь. Огнеборцам приходилось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент, разблокировать двери машины, демонтировать крышу, извлекать пострадавших из авто и на носилках перенести из к «каретам» скорой помощи.

В результате первое место заняла команда ПСЧ №77 из Альметьевского района. На втором месте оказались огнеборцы ПСЧ №37 из Нижнекамска, а третье место досталось команде ПСЧ №89 из Челнов.