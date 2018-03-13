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В Лаишево определились победители соревнований среди огнеборцев республики

13 марта 2018, 16:51 , Фото: ГУ МЧС по РТ

В Лаишево определились победители соревнований среди огнеборцев республики В финальном этапе мероприятия по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП приняли участие 11 команд.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Лаишево завершился финальный этап соревнований огнеборцев республики по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

В финальном поединке сошлись 11 лучших команд, которые стали сильнейшими по итогам зональных соревнований.

По плану мероприятия каждой из команд предстояло оперативно эвакуировать пострадавших из попавшего в ДТП авто и оказать им первую помощь. Огнеборцам приходилось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент, разблокировать двери машины, демонтировать крышу, извлекать пострадавших из авто и на носилках перенести из к «каретам» скорой помощи.

В результате первое место заняла команда ПСЧ №77 из Альметьевского района. На втором месте оказались огнеборцы ПСЧ №37 из Нижнекамска, а третье место досталось команде ПСЧ №89 из Челнов.

 


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