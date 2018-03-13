Захарова отметила противоречие в решении Трампа назначить Помпео госсекретарем США

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Решение Президента США Дональда Трампа назначить бывшего главу ЦРУ Майкла Помпео на пост госсекретаря противоречит его же заявлению, сделанному в 2017 году. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ноябре 2017 года американский лидер опроверг возможную замену Тиллерсона на Помпео. А сегодня поступил противоположным образом.

Ранее Трамп в своем Twitter сообщил о назначении экс-руководителя Центрального разведывательного управления Майка Помпео госсекретарем США. Рекс Тиллерсон был уволен с поста.