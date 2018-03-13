Агенты ФБР попытались встретиться с Рыбкой в Таиланде

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Агенты ФБР предприняли попытку встретиться с Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич), находящейся в тайской тюрьме, сообщает Lenta.ru.

На прошлой неделе представители ФБР связались с иммиграционным бюро Таиланда, чтобы договориться о встрече с Рыбкой. Однако тайская сторона была вынуждена отказать, так как, согласно местному закону, видеться с арестованными могут только их родственники.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что ведомство не намерено помогать Анастасии Вашукевич, так как у нее нет американского гражданства.

Настя Рыбка и еще девять человек в феврале были задержаны тайскими полицейскими за проведение незаконных секс-тренингов. В конце того же месяца задержанные написали в американское консульство письмо с просьбой предоставить им убежище.