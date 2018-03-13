Галеев: Лицензирование управления многоквартирными домами улучшило состояние дел в отрасли

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Лицензирование управления многоквартирными домами значительно улучшило состояние дел в отрасли. Так считает председатель Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

Сегодня на совместном заседании Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и парламентской Комиссии по контролю за реализацией государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» депутаты обсудили меры по повышению эффективности лицензионного контроля в области управления многоквартирными домами.

С докладами выступили первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов и начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана Сергей Крайнов.

Фролов проинформировал собравшихся о том, что за три года работы лицензионной комиссии зарегистрировано 844 заявлений претендентов, проведено 49 квалификационных экзаменов, выдан 641 квалификационный аттестат.

За 2017 год ГЖИ РТ в рамках лицензионного контроля в отношении 260 лицензиатов проведено более 13 тысяч проверок и выявлено 14 тысяч 392 случая нарушения лицензионных требований, сообщил Сергей Крайнов. «По результатам проверок наложено 2 тысячи 542 административных штрафа на общую сумму 7 миллионов 184 тысячи рублей», — сказал он.

Наиболее распространенными нарушениями лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами он назвал невыполнение договорных отношений, несоблюдение минимального перечня услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания дома, некачественное предоставление услуг.

В ходе своего выступления начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана поднял вопрос оплаты этих штрафов. Сергей Крайнов посетовал, что управляющие компании оплачивают выставленные штрафы из «общего кошелька», то есть за счет жителей. Он считает, что нужно вести целевые счета. « Мое убеждение: должны быть отдельные счета для оплаты разных видов услуг», — отметил он.

Подвел итоги обсуждения председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, который отметил, что лицензирование значительно улучшило состояние дел в отрасли. Но, по мнению парламентария, в этом вопросе еще есть над чем работать. Так, в ходе совещания прозвучала цифра, что в настоящий момент в РТ накопилось более 5 млрд долгов по коммунальным платежам. При этом депутат подчеркнул, что малоимущие граждане, как правило, вовремя оплачивают платежи. Марат Галеев считает, что лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами нужно совершенствовать.