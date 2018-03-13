Житель Джалиля нанес своим соседям 94 удара, забив их насмерть

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). Верховный суд РТ рассматривает дело о жестоком убийстве двоих жителей поселка Джалиль.

Айрата Сафиуллина обвиняют в том, что он жестоко убил своих соседей: нанёс 67 ударов мужчине и 27 – женщине. Бил он их, по версии следствия, деревянным черенком от лопаты и монтировкой.

В ночь на 8 августа прошлого года 60-летний Айрат Сафиуллин что-то отмечал со своими соседями по дому – 69-летней Фаузией Кораблевой и 56-летним Динаром Камаловым. Что произошло в тот вечер на самом деле – остается загадкой.

В час дня 7 августа проходивший мимо сосед услышал, как Айрат кричит из окна, что он заперт и у него в доме двое мертвых мужчин в крови. Сосед вызвал полицию, дверь взломали и обнаружили тела мужчины и женщины.

По словам сына Айрата, отец пьет почти три десятка лет. Когда-то он работал, был хорошим бурильщиком в «Азнакаевскнефть», потом трудился на севере. Началось все тогда, когда Айрат развелся с женой и запил.

«Они каждый день выходят, стреляют деньги и покупают фанфурики. У них это каждодневная работа», – рассказал сын обвиняемого Айдар Сафиуллин об образе жизни отца.

Несколько лет назад сгорел дом Айрата в деревне, после этого отец с сыном стали жить вместе в малосемейке.

«В первое время все было нормально, потом стал исчезать из дома, выпивать. В одну прекрасную ночь я просыпаюсь, смотрю, он рядом со мной стоит, видимо, у него с психикой не все в порядке стало с этим алкоголем. После этого я съехал с той квартиры. Больше с ним мы не жили. У него агрессия была. Когда я съезжал, даже под матрасом у него нож нашёл», – вспоминает Айдар Сафиуллин.

Муж убитой Фаузии Николай Кораблев сегодня приехал в суд. С женой они жили на втором этаже, а Сафиуллин на четвёртом. По его словам, в тот день Фаузия вышла из квартиры, хотела пройти по соседкам-бабушкам, чтобы пригласить их поехать на следующий день вместе за ягодами. Но домой так и не вернулась.

«Когда узнал о смерти жены, поехал на опознание, я просто упал. Там лица не было, волосы все красные. В тот вечер я был дома и ничего не слышал. У нее остался сын, общих детей у нас не было», – говорит Николай Кораблев.

В Верховном суде сегодня состоялось первое заседание после экспертизы. Медицинская экспертиза признала Сафиуллина невменяемым. Другими словами, Айрат не мог осознавать, что совершил страшное преступление.

«Сейчас мы можем говорить только о том, причастен он к совершению двойного убийства или нет. Если в суде докажут, что он причастен, то после этого мы должны будем направить его по рекомендации экспертизы на стационарное лечение в условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Там условия содержания как в тюрьме. Ему должны оказать психиатрическую помощь. И уже выносится не приговор, а постановление», – объяснила гособвинитель Лидия Гилячева.

После заседания Айдару удалось пару минут пообщаться с отцом. Диалог был примерно следующим:

– Ты зачем сюда приехал?

– Я – свидетель.

– Какой еще свидетель?..

К слову, в связи с диагнозом подсудимого сына назначили его законным представителем.