Для автоледи Рыбно-Слободского района провели конкурс по маневрированию

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В Рыбно-Слободском районе состоялся конкурс по автомобильному маневрированию и профессиональному мастерству среди женщин, пишет газета «Сельские горизонты».

Автомобильное состязание для женщин организовали автошкола ДОСААФ и Государственная инспекция безопасности дорожного движения. В нем приняли участие более 20 автоледи. Среди них были как те, которые ежегодно принимают участие в этом традиционном состязании, так и те, кто впервые вышел на старт.

С проездом «змейки» многие справились отлично. Однако при заезде в гараж и параллельной парковке многие получили штрафные очки.

Первое место заняла Айсылу Сахапова. Она объехала всю трассу за 2,03 минуты на автомобиле «Киа Рио». За второе и третье места развернулась напряженная борьба. Четырем участницам, показавшим одинаковое время, пришлось выехать на старт еще раз. В результате Индира Магизова стала второй, Евгения Бастрыгина – третьей. Илюза Фаляхова была удостоена сувенирного кубка как самая юная участница соревнований.