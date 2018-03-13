Чавушоглу напомнил США, что Инджирлик является турецкой авиабазой

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу напомнил США, что Инджирлик является авиабазой Турции, а не НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Присутствие граждан США в Инджирлике зависит от воли и желания турецкого народа, подчеркнул турецкий министр.

В последнее время США поставляют оружие курдским «Силам народной самообороны». Кроме того, Америка не выдает турецкой стороне Фетхуллаха Гюлена и его сторонников, отметил Чавушоглу.

«Мы открыто говорили американским коллегам, что если вы их не выдадите нам, то народ требует, чтобы мы закрыли вашу базу», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что боевые операции США с авиабазы Инджирлик в Турции были приостановлены, что может быть вызвано напряженными отношениями Анкары и Вашингтона.