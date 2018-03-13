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В Татарстане за три года шесть управляющих компаний лишились лицензии

13 марта 2018, 16:40

Документ не выдала Комиссия РТ по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). За три года, с 30 января 2015 года по 1 марта 2018 года, Комиссией Республики Татарстан по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами приняты решения о выдаче лицензии 331 управляющей организации. Об этом сегодня на совместном заседание Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству и Комиссии по контролю за реализацией государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Комиссия за этот же период отказала в выдаче лицензии шести управляющим организациям: ООО «Мир Сервис», ООО «Мир-Сервис», ООО «Мир Уюта», ООО «УК “Радужный”» (Казань) и ООО «УК “Авангард”», ООО «ЖЭУ+5» (Набережные Челны).

«Каждый отказ у нас проходит очень напряженно, нередко компании оспаривают решение комиссии, судебные разбирательства могут длиться более года», – отметил представитель Минстроя республики.

Алексей Фролов сообщил, что в 2015 – 2017 годах за предоставление и переоформление лицензии соискателями лицензии и лицензиатами уплачена госпошлина в размере более 10 млн рублей в бюджет республики.
 


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