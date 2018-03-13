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Татарстанская авиакомпания откроет прямые авиарейсы в Батуми из Перми

13 марта 2018, 17:18

Открытие авиарейса запланировано на 15 июня.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро» 15 июня откроет прямые авиарейсы в Батуми из Перми. Рейсы будут выполняться на регулярной основе по вторникам и пятницам, сообщается на сайте aviaport.ru.

Вылет из Перми запланирован на 7 утра, прибытие в аэропорт Батуми – в 9.20. Обратный вылет из Батуми назначен на 10.20, прибытие в аэропорт Перми – в 14.40. Рейсы будут выполняться конца сентября.

«Поскольку рейс международный, стоимость авиабилета привязана к курсу евро. Цена составит от около 11 тыс. рублей в одну сторону», – отметил гендиректор «ЮВТ-Аэро» Петр Трубаев.

По его словам, рейсы будут выполняться на самолетах CRJ 200, рассчитанных на 50 посадочных мест.

В Батуми авиакомпания планирует высокую загрузку – не менее 75 процентов пассажиров.

Ранее, 17 января, авиакомпания открыла продажу билетов на прямые авиарейсы в Батуми из Казани и Уфы.  


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