Артем Хохорин: Добиться снижения уровня преступности нам удаётся вместе

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В МВД по Татарстану состоялось заседание Общественного совета.

Главной темой заседания стало подведение итогов деятельности Общественного совета при МВД по Татарстану за минувший год и утверждение плана работы на текущий.

Открывая заседание, министр внутренних дел республики Артем Хохорин подчеркнул, что Общественный совет при МВД по РТ – организация не формальная.

«Время доказало, что мы работаем в одном направлении. Добиться снижения уровня преступности в республике, укрепления доверительного отношения граждан к органам внутренних дел нам удается, в том числе, благодаря нашим совместным усилиям», – отметил он.

Глава министерства вручил Кубок общественных советов при МВД России в Приволжском федеральном округе зампредседателя совета Ирине Терентьевой. Кроме того, он наградил почетной грамотой члена совета Рафката Ахтямова, а также вручил благодарственное письмо гендиректору ИА «Татар-информ» Шамилю Садыкову.

«Представляя общественные объединения самой разной направленности, имея отличные, порой противоположные политические взгляды, исповедуя различные вероучения, члены совета действуют в единой команде», – отметил зампредседателя Общественного совета Сергей Дружков в своем докладе.