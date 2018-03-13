Рустам Минниханов вновь возглавил рейтинг глав регионов ПФО

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). По итогам февраля в рейтинге глав регионов ПФО Президент РТ Рустам Минниханов вновь занял лидирующую строчку, почти с двукратным превышением обогнав главу Башкортостана Рустэма Хамитова, занявшего второе место. К такому выводу пришли аналитики независимой отечественной исследовательской компании в области СМИ и соцмедиа «Медиалогия».

В общероссийском рейтинге глав регионов Рустам Минниханов находится на 4-й позиции. Три первых места здесь занимают в убывающем порядке мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

По итогам минувшего месяца в СМИ было размещено 10 тыс. 48 сообщений с упоминанием событий, участие в которых принял Рустам Минниханов.

Так, глава региона отправил в отставку министра здравоохранения республики Аделя Вафина и назначил новым руководителем ведомства главного врача городской клинической больницы № 7 Марата Садыкова. Также Рустам Минниханов принял участие в XXIV отчетной сессии Казанской городской Думы третьего созыва и раскритиковал депутатов муниципальных за недостаточное участие в улучшении условий жизни горожан. Кроме того, в феврале с рабочим визитом Президент Татарстана посетил Дагестан.

