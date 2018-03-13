В Татарстане объем финансирования капитального ремонта за 9 лет превысил 53 млрд рублей

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Объем финансирования проведения капитального ремонта в Республике Татарстана в период с 2008 по 2017 год достиг 53,08 млрд рублей. Об этом сегодня на заседании Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Файзуллин.

За время действия программы был проведен капитальный ремонт 14 тыс. 711 домов, сообщил руководитель министерства.

«При формировании ежегодных планов капремонта включаются ряд мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, включая установку узлов погодного регулирования, замену ртутных светильников в местах общего пользования на светодиоды, замену окон в подъездах на пластиковые, утепление крыш, замену изношенных сетей и т. д.», — сказал министр.

За 2017 год, по словам Файзуллина, выполнен ремонт с утеплением крыши 426 многоквартирных домов на сумму более 1 млрд рублей. Ремонт фасадов с использованием энергосбережающих материалов и технологий проведен в 427 многоквартиных домах.

«Это приведет к изменению и платежей за тепло, и в целом появляется экономия на этих жилых домах», — подчеркнул руководитель Минстроя РТ.