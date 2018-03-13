Глава Федерации триатлона РФ: чемпионат Европы в Казани пройдет на высшем уровне

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Чемпионат Европы по триатлону в Казани пройдет на высшем уровне, заявил глава Федерации триатлона России Петр Иванов. Об этом пишет газета «Советский спорт».

Решение о проведении чемпионата Европы по триатлону в Казанибыло принято еще в прошлом году, напомнил Иванов.

«С тех пор ни у одного члена исполкома ETU (Европейский союз триатлона — прим. Т-и), ни у одного представителя Европейского союза не возникло каких-либо сомнений в том, что турнир действительно должен состояться в Казани», — подчеркнул глава федерации.

Федерация триатлона рассчитывает, что спортивное мероприятие пройдет на высшем уровне, и надеется, что приедет много спортсменов, отметил Иванов. По его словам, Казань была выбрана для проведения чемпионата, так как город имеет большой опыт организации спортивных событий высокого уровня.