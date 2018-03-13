Руководитель еврейской НКА Казани: Я не пропустил ни одни выборы

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Прийти на выборы Президента РФ должен каждый гражданин России. Об этом заявил руководитель еврейской национально-культурной автономии Казани Александр Вельдер, ни разу не пропустивший голосование.

«Я не пропустил ни одни выборы. Считаю своим гражданским долгом ходить на выборы, причем вместе со всеми членами моей семьи. Нужно отдать свой голос достойному кандидату», – отметил Вельдер.

По его словам, к еврейской общине в Татарстане всегда относятся внимательно и с пониманием, ей оказывают помощь.

«Руководство Татарстана высоко ценит мир и дружбу между народами, проживающими на территории республики», – подчеркнул Вельдер.

Он рассказал, как в Казани отмечали Пурим. Также Вельдер напомнил, что 30 марта весь еврейский народ будет праздновать Пейсах.